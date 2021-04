Afghanistan: Blinken, Usa continueranno investimenti e sostegno a popolazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel frattempo – aggiunge – si cercherà di ‘ripulirli’”. In questo contesto, per l’analista, “il coinvolgimento di Turchia e Qatar ad alto livello nelle trattative che prepareranno il ritiro occidentale dall’Afghanistan fa infatti pensare che si voglia promuoverne la riconfigurazione”. Dottori osserva che gli “studenti coranici” dovrebbero uscire dalla sfera d’influenza saudita-pachistana, “per entrare nella grande famiglia dei movimenti assimilabili alla Fratellanza musulmana”. Un’operazione che per l’analista “si profila però difficile ed appare dagli esiti alquanto incerti, anche se i turchi dispongono di proprie leve nel paese, soprattutto nelle zone turkmene ed uzbeke dell’Afghanistan”. Il ritiro delle forze statunitensi dal Paese è posticipato di alcuni mesi rispetto alla data del primo maggio stabilita dagli accordi firmati a Doha il 29 febbraio 2020 dall’allora amministrazione guidata da Donald Trump e il movimento dei talebani. “Il ritiro avverrà in condizioni di debolezza politico-strategica locale e dovrebbe anche essere totale, mentre Trump aveva pensato di lasciare almeno una piccola aliquota di specialisti della lotta al terrorismo”, sottolinea Dottori. “I negoziati che avranno luogo ad Istanbul tra il 24 aprile e il 4 maggio prossimi dovrebbero servire proprio a sgombrare il campo da eventuali problemi, riducendo rischi comunque già contenuti” per i militari Nato. L’analista ricorda infatti che “i militari occidentali sono da tempo molto trincerati, meno esposti di quanto accadeva alcuni anni fa”. In particolare il ritiro del contingente italiano “dovrebbe avvenire in condizioni relativamente permissive, da strutture protette come l’aeroporto di Herat”. In questo contesto, per Dottori, “i problemi veri li avranno le forze di sicurezza afgane”. (segue) (Nys)