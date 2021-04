Brasile: Petrobras ufficializza nomina generale Joaquim Silva e Luna alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha approvato la nomina del generale Joaquim Silva e Luna alla carica di Presidente della società. Silva e Luna era stato indicato a marzo dal presidente Jair Bolsonaro per sostituire l'attuale presidente, Roberto Castello Branco. L'assemblea generale straordinaria della compagnia aveva approvato la nomina di Joaquim Silva e Luna come integrante del Cda, aprendo la strada alla nomina come presidente, lo scorso 12 aprile dopo che a sua volta il Comitato di valutazione del personale di Petrobras aveva concesso il proprio avallo all'elezione di Joaquim Silva e Luna come presidente, dichiarando che "il generale voluto dal presidente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nella legge e nella politica per la nomina dei membri dell'alta dirigenza di Petrobras". (segue) (Brb)