Business news: operativo il cavo elettrico tra Germania e Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È operativo il progetto Nordlink, cavo elettrico che, attraverso il Mare del Nord, collega Vollesfjord in Norvegia e Buesum in Schleswig-Holstein. Con un’estensione di 516 chilometri, l’infrastruttura è la più lunga al mondo nel suo genere. A terra, si aggiungono ulteriori 50 chilometri di cavi su entrambe le sponde per collegare gli impianti di generazione e trasformazione alla tratta sottomarina. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la lunghezza complessiva del Nordlink è dunque di 623 chilometri. L’inaugurazione ufficiale del cavo, la cui costruzione è iniziata nel 2016 con la fase di prova avviata il 9 dicembre 2020, avverrà il 27 maggio prossimo. Il progetto mira a scambiare energia eolica generata in Germania con quella idroelettrica prodotta in Norvegia. In particolare, a Wilster nello Schleswig-Holstein l’elettricità giunta dalla Norvegia verrà convertita in corrente alternata e immessa nella rete tedesca. Il Nordlink è operato da un consorzio formato al 50 per cento dall’operatore di rete norvegese Stattnet e dall’azienda per l’energia Dc Nordseekabel, con sede a Bayreuth in Baviera. Questa impresa è di proprietà al 50 per cento dell’Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), banca statale della Germania, e Tennet, operatore di rete olandese. (Geb)