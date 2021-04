Afghanistan: Blinken, Usa continueranno investimenti e sostegno a popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle forze degli Stati Uniti e della Nato dall’Afghanistan sarà cosa fatta entro l’11 settembre dell’anno in corso. Una svolta che metterà fine a un intervento militare durato quasi 20 anni e che, inevitabilmente, aprirà una fase tutta nuova nella storia di un Paese che da sempre svolge un ruolo cruciale negli equilibri geopolitici regionali. Con un governo a Kabul che si regge su una base di potere molto precaria e con un contesto continentale dominato da accese rivalità, l’Afghanistan potrebbe tornare al centro del Grande gioco delle potenze mondiali. Se alla metà dell’Ottocento la partita era tra l’Impero russo e quello britannico, oggi la contesa vede impegnati nuovi protagonisti determinati ad acquisire sempre più influenza nella regione. In prima linea, anche per ragioni geografiche, ci sono India e Pakistan. Francesco Sisci, sinologo e professore di geopolitica all’Università Luiss, spiega a “Nova” che l’India “è molto vicina all’attuale gruppo dirigente a Kabul”, mentre Islamabad “sostiene i talebani” che continuano a controllare ampie fette di territorio. Finora la presenza degli Stati Uniti ha consentito al Paese di reggersi su un fragile equilibrio che però rischia di dissolversi a partire dal prossimo 11 settembre. Ad aggiungere complessità allo scenario vi è il ruolo della Cina, che nel Pakistan ha un proprio saldo alleato e che in Afghanistan può approfittare dell’uscita di scena degli Stati Uniti per allargare il proprio progetto di espansione di influenza nel continente asiatico. “Per la Cina è una situazione tutta da decifrare. Pechino odia le incertezze, ma in un contesto di scontro con gli Stati Uniti ad ampio raggio potrebbe essere felice di non avere più forze Usa dietro casa. Inoltre, la Cina potrebbe essere favorita se a Kabul dovessero prendere il potere i talebani che sono filo-pachistani”, sottolinea Sisci. L’esperto ricorda che la Cina ha importanti investimenti nel settore minerario dell’Afghanistan e come in quel Paese abbia “una presenza storica e antica”. “Negli anni Ottanta giocò un ruolo importante nella guerra contro i sovietici. Attraverso la Cina, gli Stati Uniti aiutarono i mujahideen con una seconda linea di rifornimento alternativa a quella che passava per il Pakistan”. (segue) (Nys)