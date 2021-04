Afghanistan: Blinken, Usa continueranno investimenti e sostegno a popolazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impressione, in ogni caso, è che l’equilibrio in Afghanistan dopo il ritiro di Usa e Nato “non potrà durare”, come ammette l’analista e consigliere scientifico di Limes Germano Dottori. L’esperto dice a “Nova” di ritenere che i talebani “vinceranno e si riprenderanno molto di ciò che avevano”. In merito alla possibilità per le forze afgane di affrontare da sole una nuova insorgenza del movimento estremista, Dottori afferma: “A quanto sappiamo al momento, l’idea è di favorirne il ritorno al governo dei talebani, magari inizialmente in condivisione con coloro che sono attualmente al potere a Kabul. Ma si tratta di un equilibrio che non può durare, neppure se i signori della guerra filogovernativi ricorressero ai contractor”. Per l’analista alle forze afgane “non basteranno neanche gli eventuali aiuti provenienti dall’India o dalla Russia, come ha dimostrato la storia afgana degli anni novanta”, infatti, “peseranno solo in qualche regione del Nord”. Sempre a livello regionale, per l’analista ancora inferiori saranno le possibilità dell’Iran, che è influente nell’Afghanistan tagiko e, soprattutto, nell’Hazarajat, dove vivono degli sciiti. “I talebani vinceranno e si riprenderanno molto di ciò che avevano”, sottolinea Dottori. (segue) (Nys)