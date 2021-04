Usa: vaccino Johnson & Johnson resta sospeso, Cdc necessitano di maggiori dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) deve continuare a raccogliere dati prima di fornire ulteriori indicazioni sul vaccino contro il Covid-19 della casa farmaceutica Johnson & Johnson, sospeso a seguito di alcuni casi di trombosi. Lo ha riferito un membro del comitato all’emittente statunitense “Cnn”. "Abbiamo bisogno di sapere qual è la dimensione del problema", ha spiegato il dottor Kevin Ault, professore e direttore di divisione presso l'Università del Kansas. "Cercheremo nei database che i Cdc hanno a disposizione per sapere qual è il comune denominatore: sono solo le giovani donne o il fenomeno riguarda l'intera popolazione che è stata vaccinata? Avremo una discreta quantità di dati solo in nove o dieci giorni", ha aggiunto. (segue) (Nys)