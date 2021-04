Business news: Polonia, joint venture di Orange Polska con l'olandese Apg group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orange Polska venderà all'olandese Apg Group il 50 per cento della società Swiatlowod Inwestycje. Lo rende noto il portale di informazione economica "Puls Biznesu". La compagnia polacca di telecomunicazioni intende perseguire con la società di investimento pensionistico olandese una joint venture. Il valore della vendita del 50 per cento della partecipazione in Swiatlowod Inwestycje è di 1,37 miliardi di zloty (oltre 300 milioni di euro). Di questia somma, 887 milioni (oltre 195 milioni di euro) verranno pagati al momento del perfezionamento della transazione, previsto per la fine di agosto di quest'anno. Gli altri 487 milioni (107 milioni di euro) saranno pagati tra il 2022 e il 2026. Swiatlowod Inwestycje si occupa della costruzione della rete in fibra ottica per circa 1,7 milioni di famiglie. (Vap)