Business news: Danimarca, ferrovie Dsb acquisteranno 100 treni elettrici da francese Alstom per 2,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ferrovie statali danesi Dsb hanno deciso di acquistare 100 treni elettrici per il prezzo di 20 miliardi di corone (circa 2,6 miliardi di euro). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ritzau", secondo cui l'ammontare totale coprirebbe sia le spese per l'acquisto che quelle per il mantenimento. La francese Alstom fornirà i treni elettrici, il cui acquisto è frutto di un negoziato politico. Le consegne dei mezzi avverranno fra il 2024 e il 2030. (Sts)