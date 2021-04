Messico: covid, superati i 18 milioni di vaccini ricevuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo vaccino approvato in ordine di tempo - il 6 aprile - è il Covaxin, sviluppato in India dalla Bharat Biotech, anche se al momento il governo non ha sviluppato nessun piano per acquistarne dosi. "È un vaccino interessante in termini di efficacia, di sicurezza ed è comparabile a quelli già autorizzati in Messico", ha detto martedì il sottosegretario alla Salute, Hugo Lopez-Gatell nel corso del punto stampa quotidiano sulla gestione della pandemia. "In questo momento non esiste nessun piano specifico per acquistare questo vaccino, ma abbiamo ritenuto coerente il fatto che si autorizzi l'uso in emergenza quando esiste il merito tecnico dei vaccini", ha proseguito il funzionario. Il Messico diventa così il primo paese dell'America latina ad approvare il prodotto indiano, il terzo paese al mondo dopo Nepal e Zimbabwe. (segue) (Mec)