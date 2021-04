Covid: muore comandante carabinieri Guarcino in provincia Frosinone, cordoglio Arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arma dei carabinieri esprime le condoglianze per la morte del Maresciallo Maggiore Massimo Paris, comandante della stazione dei carabinieri di Guarcino, in provincia di Frosinone, vittima del coronavirus. Purtroppo oggi l’Arma dei carabinieri - si legge in una nota - piange anche un altro militare che questo pomeriggio, dopo aver lottato duramente, è morto a causa del Covid-19. Il Maresciallo Maggiore Massimo Paris non è riuscito a vincere questa battaglia.(Rer)