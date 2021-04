© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È molto bello quello che ha fatto il governo di aver previsto un lungo percorso nel dare una prospettiva a quelle attività che non si sapeva se avrebbero potuto aprire o no, come le piscine e le palestre. Sul lungo periodo c'è una prospettiva, ma bisogna che tutti rispettino le regole”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Tg2 Post.(Rem)