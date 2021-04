Cuba: Raul Castro si dimette da segretario del Partito Comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raul Castro ha rassegnato le dimissioni da segretario del Partito Comunista di Cuba (Pcc) in occasione dell'ottavo congresso del movimento. Lo riferisce la stampa ufficiale cubana. Il fratello minore di Fidel, che nel 2018 aveva abbandonato l'incarico di presidente di Cuba, ha più volte anticipato che avrebbe colto l'occasione del 60esimo anniversario della fallita invasione di Baia dei porci (16 aprile 1961) per lasciare le redini del partito. Castro, 91 anni, dovrebbe lasciare il posto a Miguel Diaz-Canel, lo stesso che lo ha succeduto alla presidenza dell'isola. Un avvicendamento che non significherebbe la completa estromissione di Raul - voce pur sempre autorevole - dalla scena, ma che comunque non è ancora scontato. Assumendo le redini del Partito, Diaz-Canel potrebbe aumentare la sua forza decisionale, necessaria in un momento delicato per la vita del paese, ma per diversi analisti rimane in piedi l'ipotesi di nominare un altro esponente della vecchia guardia. (segue) (Nys)