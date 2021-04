Brasile: Bolsonaro nomina colonnello della polizia militare come nuovo capo comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha nominato André de Sousa Costa, colonnello della Polizia militare del Distretto federale, come nuovo capo della Segreteria speciale per la comunicazione sociale del governo federale (Secom). André de Sousa assumerà il ruolo dell'ammiraglio Flávio Rocha, rimasto in carica solo un mese dopo aver sostituito l'imprenditore Fábio Wajngarten. Legata al ministero delle comunicazioni, la Secom è responsabile della comunicazione del governo federale. L'agenzia gestisce il budget pubblicitario, guida le campagne pubblicitarie dell'esecutivo e gestisce i rapporti con la stampa. (Brb)