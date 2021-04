Governo: Occhiuto (FI), Draghi eserciti sua moral suasion per stop a temi divisivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro con il presidente Draghi è stato estremamente positivo. Forza Italia si riconosce in questo governo e sente di avere un'affinità con il premier, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione ai temi economici”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Non abbiamo comunque nascosto alcuni problemi interni alla maggioranza, chiedendo al presidente del Consiglio di esercitare la sua moral suasion per evitare che temi divisivi - come ad esempio quelli etici - vengano posti dai partiti che lo sostengono all'ordine del giorno dei lavori di Camera e Senato – aggiunge - . Positivo che siano stati accantonati 30 miliardi di euro del Recovery per realizzare strade, alta velocità e infrastrutture chiave, soprattutto per il Mezzogiorno. Anche il Ponte sullo Stretto, a nostro avviso, dovrebbe trovare posto nel piano per l'utilizzo dei fondi europei. Infine ho rappresentato al premier la situazione della Calabria, con ospedali, tutti diventati di fatto Covid Hospital, occupati per protesta dai cittadini per la totale assenza dei servizi essenziali, e con il commissario governativo abbandonato. Ho chiesto l'attenzione di Draghi affinché l'esecutivo possa intervenire sulla sanità calabrese, tanto per le vaccinazioni quanto per garantire l'assistenza a tutti i cittadini".(Com)