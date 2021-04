Ue: Dombrovskis, entro giugno approvazione piani, inizio erogazioni a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dopo l'Ecofin ha spiegato che, "per quanto riguarda le tempistiche" di approvazione dei piani di ripresa e resilienza e di inizio dell'erogazione dei fondi del Next Generation Eu, "se tutto va bene", si punta ad "avere una decisione finale dell'approvazione dei piani per giugno". E "se la ratifica della decisione sulle risorse proprie viene approvata entro giugno in tutti i Paesi, e siamo fiduciosi che questo accada, allora la Commissione europea potrà andare sui mercati" e "cominciare con le erogazioni a luglio", con "il prefinanziamento del 13 per cento" della somma totale destinata a ciascun Paese. (Beb)