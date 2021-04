Cimiteri: Ama, al Flaminio 850 salme in più rispetto alla norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue ininterrottamente l’impegno massivo di Ama Cimiteri capitolini, d’intesa e in stretta collaborazione con Roma Capitale, per far fronte all’eccezionale crescita dei decessi registrata in città dalla seconda ondata del Covid-19. È quanto si legge in una nota di Ama. Anche nella giornata di oggi, tutte le salme giunte per essere cremate sono state accolte. A oggi, presso le camere mortuarie sono presenti circa 850 salme in più rispetto ai periodi ordinari (non 2 mila in più), circa il 10 per cento in meno complessivamente rispetto a fine dicembre scorso (picco massimo della seconda ondata), segno dell’enorme sforzo e del grande lavoro che si sta facendo. In coincidenza con la seconda ondata della pandemia da Covid-19, da ottobre 2020 a oggi, a Roma si è registrato un incremento di oltre 5 mila decessi, ma l’azienda pur con un organico fortemente ridotto per vari eventi esogeni, è riuscita ad assorbire l’83 per cento del surplus, contenendo al massimo le giacenze rispetto ai numeri fisiologici in una situazione non eccezionale quale quella attuale per una città caratterizzata dai grandi numeri su tutto, come la città di Roma. “Chi attacca Ama in questo momento – afferma l’amministratore unico Stefano Zaghis – lo fa in maniera assolutamente strumentale e, dispiace molto, dimostrando scarso rispetto per tutti i lavoratori del comparto”.(Com)