Cultura: Pelonzi-Tempesta (Pd), bene ok a Odg per mantenimento 631 lavoratori Teatro Opera

- "Oggi pomeriggio in Aula Giulio Cesare si è tenuto il consiglio straordinario sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Teatro dell'Opera di Roma, a seguito della proposta della dirigenza di ridimensionamento della pianta organica. Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del nostro ordine del giorno in cui ribadiamo con fermezza il mantenimento della vigente pianta organica di 631 unità". Lo dichiarano in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera del Giulia Tempesta. "Speriamo che la giunta e la dirigenza siano quindi conseguenti al voto espresso dall'Assemblea capitolina", concludono. (Com)