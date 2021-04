Governo: Lollobrigida, Speranza inadeguato, vada a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Speranza perché sulla gestione della pandemia ha commesso una serie di errori, che lo stesso ministro ha ammesso nel suo libro poi ritirato dagli scaffali. Speranza con menzogne ha privato i cittadini delle libertà personali, ha mostrato zero trasparenza sul piano pandemico, ha messo in ginocchio il turismo con provvedimenti insensati e presi con modalità assurde come quando ha fermato a poche ore dall'inizio la stagione montana. Quella di Fd'I non è una scelta contro un partito ma per mandare a casa un ministro inadeguato". Lo ha detto ai microfoni di Zapping su Radio uno il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)