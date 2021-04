Covid: Fontana, Lombardia su banco imputati per valutazioni esclusivamente politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Hanno voluto mettere strumentalmente sul banco degli imputati la Lombardia per valutazioni di carattere esclusivamente politico, ma io sono convinto che la storia dimostrerà come si sono svolti veramente i fatti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Tg2 Post. “Noi siamo stati i primi ad affrontare un virus di cui nessuno sapeva niente e che anzi, all'inizio, veniva curato con delle terapie non del tutto corrette che poi sono state modificate strada facendo”, ha concluso il governatore lombardo. (Rem)