Usa-Giappone: Biden riceve premier Suga, ribadita "partnership vitale"

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che Usa e Giappone sono "due importanti democrazie" la cui partnership "è vitale" per assicura la pace è la prosperità. L'inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini durante la riunione con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, il primo leader straniero in visita ufficiale a Washington dal quando Biden si è insediato come 46esimo presidente Usa.insediamento alla Casa Bianca. Prima della visita Biden si è detto impaziente di ricevere il primo ministro del Giappone. "Non vedo l'ora di dare il benvenuto al mio amico Primo ministro Suga alla Casa Bianca questo pomeriggio per la prima visita di un leader straniero della mia presidenza e di rinnovare la storica alleanza tra Stati Uniti e Giappone", ha scritto Biden su Twitter. (Nys)