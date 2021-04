Afghanistan: Blinken, Usa continueranno investimenti e sostegno a popolazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Fondo per la sicurezza energetica nazionale osserva che l’Afghanistan è “un territorio complesso e, come ha insegnato la storia, neanche le più grandi potenze sono riuscite ad imporvi il controllo”. Secondo Simonov, gli Stati Uniti resteranno comunque nell’area del Grande Medio Oriente e la loro uscita dall’Afghanistan “non comporterà grandi cambiamenti in termini geopolitici”. Il direttore del Fondo per la sicurezza energetica nazionale ammette che per la Russia l’Afghanistan “non rappresenta un'area di primario interesse”, fatta eccezione per la lotta al narcotraffico, ambito in cui, secondo Simonov, gli Stati Uniti hanno avuto scarso rilievo. Ad oggi infatti l’Afghanistan resta uno dei principali produttori al mondo di papavero da oppio. Quella del narcotraffico, secondo Simonov, è una questione antecedente alla presenza degli Stati Uniti, e proseguirà anche dopo il loro ritiro. Secondo un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc) nel 2019, il reddito complessivo generato dalla produzione e dalle esportazioni di oppiacei in Afghanistan si aggirava tra 1,2 miliardi e 2,1 miliardi di dollari. Inoltre, per Simonov, in questi 20 anni di permanenza le forze Usa non hanno registrato grandi risultati nel contrasto all’estremismo. (segue) (Nys)