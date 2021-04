Brasile: covid, indicati vertici Commissione parlamentare inchiesta su operato governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso presidente, Jair Bolsonaro, ha sin dall'inizio contestato la creazione del gruppo, parlando di una nuova manovra politica organizzata ai suoi danni. L'ordine della Corte suprema è una "giocata organizzata tra Barroso e i banchi di sinistra del Senato per attaccare li governo", ha detto Bolsonaro in recenti dichiarazioni rilanciate anche sul suo profilo twitter. Bolsonaro si è quindi rivolto a Barroso sottolineando di "conoscerne il suo passato, la vita e quello che ha sempre difeso. Il modo in cui è arrivato alla Corte, compreso difendendo il terrorista Cesare Battisti", ha aggiunto. (Brb)