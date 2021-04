Lazio: Mattia (Pd), congratulazioni a nuova capogruppo Marta Leonori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Marta Leonori, eletta oggi nuova capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale del Lazio". Lo dichiara in una nota la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Eleonora Mattia. "Marta è preparata, competente e una grande lavoratrice - aggiunge -. In questa legislatura, grazie alla forza delle tante donne elette, sono stati portati avanti provvedimenti legislativi innovativi e importanti per le donne e gli uomini della Regione Lazio. L'elezione di Marta - conclude - è una vittoria per tutte noi e il riconoscimento di un grande lavoro collettivo. Ora al lavoro, continuiamo a tirar giù questi tetti di cristallo".(Com)