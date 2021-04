Disabilità: assessori Municipi M5s, su fondi polemica partitica per difendere Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori alle Politiche sociali dei Municipi V, VI, IX, X, XII, XIII, XIV e XV (Mario Podeschi, Eleonora Di Maulo, Fiorella Caminiti, Germana Paoletti, Paolo D'Eugenio, Serena Candigliota, Andrea Maggi, Paola Chiovelli) replicano a quanto affermato dai loro omologhi nei Municipi I, II, III e VIII in merito al contributo per la disabilità gravissima. "Spiace dover constatare - affermano in una nota - che, invece di condurre una battaglia unitaria a favore dei cittadini romani più fragili, siano forse prevalse, negli estensori, valutazioni politico-partitiche e l'esigenza di una difesa acritica e d'ufficio della Regione Lazio. Ricordiamo, infatti, a tutti i cittadini che i contributi per la disabilità gravissima sono finanziati con il fondo nazionale per la non autosufficienza e che è la Regione Lazio, e non Roma Capitale, il soggetto istituzionalmente deputato a individuare la quota, non inferiore al 50 per cento, da destinare a questo contributo, a programmare la spesa, a fissare i criteri per l'erogazione dei fondi agli aventi diritto ed a suddividere poi le risorse tra i diversi ambiti. Tutte decisioni su cui Roma Capitale non ha potere di intervento o di modifica. (segue) (Com)