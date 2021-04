Def: mercoledì audizione Pisauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 21 aprile, alle 8.30, le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo per i deputati (Sala da definire per i senatori) in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2021, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, svolgono in videoconferenza l'audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)