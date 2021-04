Alitalia: Casu (Pd), centrosinistra chiede rilancio compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Campidoglio a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Alitalia e dei sindacati per chiedere ad una voce sola il rilancio della compagnia di bandiera". Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd, Andrea Casu. "In occasione del consiglio straordinario su Alitalia - aggiunge - è stato approvato un ordine del giorno unitario dei gruppi di centrosinistra che chiede di costruire una solida compagnia in grado di aggredire il mercato europeo e internazionale. Fondamentale l'intervento del presidente della Regione Lazio che ha scritto al premier Draghi per chiedere il massimo impegno del governo a difesa di tutti i lavoratori e per il rilancio di Alitalia - conclude Casu -. Una battaglia fondamentale per il futuro della Capitale che le elette e gli eletti delle forze di centrosinistra stanno combattendo unite”. (Com)