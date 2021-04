Abruzzo: lunedì riunione annuale del Cram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a riunirsi lunedì 19 aprile alle ore 14.30, dopo oltre un anno dall'ultimo incontro svoltosi in Australia, il Cram Abruzzo, l'organismo che funge da assemblea degli abruzzesi nel mondo. L'incontro sarà in modalità telematica su piattaforma regionale. Il Cram (Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo), composto da 35 rappresentanti di associazioni/federazione di abruzzesi all'estero, è presieduto dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, coadiuvato da tre consiglieri regionali (Roberto Santangelo, Sara Marcozzi e Sabrina Bocchino) e un rappresentante dell'Osservatorio delle associazioni locali (Antonio Innaurato). Tanti gli argomenti all'ordine del giorno, che tengono conto dei problemi derivanti dalla pandemia, delle nuove modalità di comunicazione e promozione delle attività, dei possibili futuri sviluppi in un'ottica di integrazione e di sviluppo di nuove opportunità di collaborazione con le comunità all'estero, nel campo dell'imprenditoria e del turismo. Ampio spazio sarà dedicato al tema del "turismo delle radici", una forma di turismo che interessa potenzialmente centinaia di migliaia di discendenti di abruzzesi nel mondo, e che potrebbe rafforzare l'immagine dell'Abruzzo come destinazione turistica. Al turismo delle radici verranno dedicate manifestazioni programmate – pandemia permettendo – nel corso dell'estate, e in una strategia a medio termine, iniziative pensate per favorire la conoscenza dell'Abruzzo e della lingua italiani tra i giovani discendenti dei nostri emigrati, mettendo in atto azioni di sostegno e accoglienza in favore dei giovani turisti di ritorno.(Gru)