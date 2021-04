Alitalia: Bordoni (Lega), grazie a senatore De Vecchis per presenza ad Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il senatore William De Vecchis per la presenza oggi in Aula Giulio Cesare al consiglio straordinario su Alitalia. La nostra compagnia di bandiera deve continuare a essere difesa a ogni costo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "In Parlamento il senatore De Vecchis con tenacia e responsabilità sente il peso di questa battaglia - aggiunge Bordoni - perché Alitalia non è solo la compagnia di bandiera ma il vettore per continuare a promuovere e sostenere il Made in Italy". (Com)