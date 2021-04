Cultura: Fd'I, tutelare lavoratori Teatro Opera, in Aula Roma ok a museo dedicato a Varamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Consiglio straordinario sul Teatro dell'Opera, chiesto anche da Fratelli d'Italia, abbiamo posto il tema della riduzione di organico, ribadendo quanto sia inaccettabile che la gestione Fuortes continui a tagliare personale". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista Con Giorgia. "La maggioranza - aggiungono - si è astenuta sul nostro ordine del giorno in cui si chiedeva di tutelare le preziose risorse del Teatro, e ai lavoratori rinnoviamo la nostra massima solidarietà. Bene, inoltre, l'approvazione di un altro nostro ordine del giorno per dedicare il Museo dell'Opera al grande scenografo Maurizio Varamo, scomparso nel 2019".(Com)