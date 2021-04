Ue: Dombrovskis, nuove regole di bilancio dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non appena crisi sarà finita, riprenderà il lavoro su nuove regole di bilancio europee. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dopo l'Ecofin. La Commissione ha avviato la revisione delle regole di bilancio già prima della pandemia. La revisione è stata sospesa per la pandemia, ma abbiamo chiaramente spiegato che non appena sarà conclusa la crisi torneremo a questo lavoro", ha detto. "Sarà importante creare consenso sulla nuova direzione delle regole di bilancio e ci sono diversi parametri importanti che vanno vagliati", tra cui "la semplificazione di quanto è diventato un regolamento molto complesso e che si basa anche su indicatori non direttamente osservabili come gli output gap sugli squilibri strutturali, sulla garanzia della sostenibilità dei bilanci pubblici in tutti gli Stati membri, sulla contro-ciclicità delle finanze pubbliche", ha spiegato. "Chiaramente riusciremo a presentare una proposta più articolata non appena le consultazioni saranno state ripristinate e poi concluse", ha aggiunto. (Beb)