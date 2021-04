Italia-Slovenia: colloquio video Lamorgese-Hojs, focus su presidenza di turno Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con l’omologo della Repubblica slovena, Ales Hojs, nel quale sono stati anticipati i temi principali della presidenza di turno slovena che penderà il via il prossimo mese di luglio. Lo riferisce in un comunicato il ministero dell'Interno. I due ministri hanno convenuto che, in sede di negoziazione del nuovo Patto europeo Immigrazione e Asilo, sia necessario individuare una soluzione di equilibrio in grado di coniugare i principi di responsabilità e solidarietà tra tutti i Paesi membri. L’incontro ha permesso ai due ministri di confrontarsi sui flussi migratori provenienti dalla “rotta balcanica” e sui temi bilaterali riguardanti in particolare la collaborazione transfrontaliera tra le forze di polizia dei due Paesi.(Com)