Camera: lunedì audizioni sindacati, Confindustria, Istat, enti territoriali su Def 2021

- Lunedì 19 aprile, le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la sala del Mappamondo per i deputati e la sala Koch per i senatori, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza (Def) 2021, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, svolgono in videoconferenza le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 10 Cgil, Cisl, Uil e Ugl; ore 11.15 Confindustria; ore 12 Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani; ore 14.15 Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti e Copagri; ore 15.15 Alleanza delle Cooperative italiane e Confapi; ore 15.45 Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Confprofessioni; ore 18 Anci, Upi e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; ore 19.15 Istat. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)