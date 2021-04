Omicidio Mollicone: inizia dibattimento a Cassino, Carabinieri e Comune Arce tra parti civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cominciato questa mattina a Cassino il dibattimento del processo per l‘omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa nel giugno del 2001. Imputati nel processo in corte d’assise che, causa covid, si sta svolgendo nell’aula B10 della facoltà di Giurisprudenza, sono l’ex comandante della stazione carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie Annamaria e il figlio Marco che devono rispondere di omicidio volontario, il luogotenente Vincenzo Quatrale imputato per istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi e il carabiniere Francesco Suprano che risponde di favoreggiamento. Una storia che viene da lontano, da oltre 20 anni, quando Serena, all'epoca 18 enne, scomparve il primo giugno del 2001. La cercarono in centinaia di persone tra cui anche gli odierni imputati, fino a quando il cadavere non venne ritrovato alcuni giorni dopo in un boschetto in località Anitrella. (segue) (Rer)