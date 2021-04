Omicidio Mollicone: inizia dibattimento a Cassino, Carabinieri e Comune Arce tra parti civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un processo al carrozziere Carmine Belli terminato con una sentenza di assoluzione in tutti e tre i gradi di giudizio, le indagini vennero riprese e si fermarono più volte spinte dalla volontà di ferro del padre della vittima, Guglielmo Mollicone, morto alcuni mesi prima dell’inizio del processo. La svolta nelle indagini è arrivata quando il brigadiere Santino Tuzi, che il giorno della scomparsa della ragazza era di servizio come piantone alla caserma di Arce, raccontò agli investigatori che Serena, quella mattina, era entrata in caserma per andare nell'alloggio di servizio del comandante di stazione e, alle 14, a fine turno, era andato via senza averla vista uscire. Poco prima di confermare quel racconto al pm che indagava, Tuzi venne trovato morto suicida, ma dai contorni sospetti. (segue) (Rer)