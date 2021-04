Omicidio Mollicone: inizia dibattimento a Cassino, Carabinieri e Comune Arce tra parti civili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il pm, Quadrale lo avrebbe indotto a quel gesto per non permettergli di confermare quella versione. Serena, invece, secondo il castello accusatorio, sarebbe morta dopo essere stata picchiata nell'alloggio di Mottola alla presenza dei tre della famiglia. Dopo il ferimento alla testa dovuto al violento urto della ragazza contro lo spigolo della porta di casa, il suo corpo, creduto senza vita, è stato chiuso in buste di plastica causandone il soffocamento, e poi lasciato dove venne ritrovato. Oggi il presidente della corte d’assise Massimo Capurso che, per permettere lo svolgimento del processo rinviato anche causa della mancanza di giudici ha rimandato il suo pensionamento, ha accolto le parti civili tra cui, oltre ai familiari di Serena e di Tuzi, anche il comune di Arce e l’Arma dei carabinieri. Dopo le prime schermaglie delle difese l’udienza è stata aggiornata al 7 maggio. (Rer)