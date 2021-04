Cultura: Fassina (SpR), eliminare precarietà per lavoratori Teatro Opera di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il punto fondamentale è la missione del Teatro dell’Opera: tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico-sinfonico e del balletto. È evidente che la missione del Teatro Costanzi è pregiudicata dal sistematico ricorso al lavoro precario. Ma le stabilizzazioni non possono continuare ad arrivare attraverso le sentenze dei tribunali". Lo ha detto Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma, nel suo intervento durante l'Assemblea capitolina straordinaria dedicata al Teatro dell’Opera. "Devono essere obiettivo imprescindibile della gestione - ha aggiunto -. La sostenibilità finanziaria invocata dal Sovrintendente è un vincolo importante, ma non può essere un fine. Va corretta la proposta di dotazione organica presentata da Fuortes, in quanto basata su un elevato, eccessivo, ingiustificabile, numero di contratti a tempo determinato per maestranze impiegate in modo strutturale. Nel nostro odg impegniamo la sindaca e la giunta di intervenire sul Sovrintendente per eliminare, con la gradualità necessaria, la precarietà del lavoro, senza dover attendere sentenze avverse dei Tribunali. È dovere della giunta - ha concluso -promuovere l’eccellenza per una delle istituzioni culturali più pregiate della Capitale". (Com)