Covid: assessore Lazio visita ospedale S.M. Goretti e centro vaccinale di Latina

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, accompagnato dalla direttrice generale dell'Asl Latina, Silvia Cavalli, ha visitato questa mattina l'ospedale S.M. Goretti e i centri vaccinali di Latina. Presenti anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, il prefetto Maurizio Falco e i consiglieri regionali. Lo rende noto la Asl di Latina. "L'assessore D'Amato ha avuto occasione di verificare l'organizzazione dei servizi sanitari messi a punto per migliorare l'accoglienza ai pazienti Covid positivi, come la tensostruttura presso l'ospedale S.M. Goretti di Latina, dove sostano i pazienti che attendono di essere ricoverati in ospedale, e i diversi Centri vaccinali, tra cui il Centro di viale Vittorio Veneto, ampliato grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune di Latina". (segue) (Com)