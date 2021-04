Covid: assessore Lazio visita ospedale S.M. Goretti e centro vaccinale di Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore regionale - si legge nella nota della Asl di Latina - alla salute ha rivolto un sentito ringraziamento agli operatori sanitari per l'impegno che da mesi stanno mettendo nella lotta al Covid19 e ha espresso soddisfazione nel ricordare che il Lazio è tra le regioni più virtuose per le attività di vaccinazione già eseguite. Ha anticipato gli ultimi indici Rt che sono in diminuzione a 0,79, anche se resta ancora elevata la pressione sulle Terapie intensive, altro parametro rilevante per il Cts. Per questo ha anche esortato ad andare avanti nel perseguire gli obiettivi del Piano vaccinale, infatti a Latina si sono quasi raggiunte le 100 mila vaccinazioni, per poter presto arrivare a ridurre le limitazioni imposte dalla pandemia. L'obiettivo prioritario del Piano vaccinale è raggiungere la più ampia copertura dei cittadini over 80 e over 70, nonché dei pazienti estremamente vulnerabili". (segue) (Com)