Camera: martedì audizioni di Cnel, Bankitalia e Franco su Def 2021

- Martedì 20 aprile, le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la sala del Mappamondo per i deputati e la sala Koch per i senatori, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza (Def) 2021, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, svolgono in videoconferenza le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 9 Cnel; ore 10 Banca d'Italia. Alle ore 20.15 audizione, sempre in videoconferenza, del ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco (sala da definire per i senatori). Gli appuntamenti - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)