- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alla famiglia, disabilità, solidarietà sociale e pari opportunità, Alessandra Locatelli è a Brescia per una serie di appuntamenti istituzionali.Inaugurazione asilo nido Battibaleno, via Maiera, 21 - (ore 10.30)Visita Centro vaccinale, via Morelli - (ore 11.30)Visita Hub vaccinale presso la Fiera di Brescia – (ore 12.30)L'assessore regionale alla sicurezza Riccaro De Corato presente al banchetto di Fratelli d'Italia raccolta firme per dire stop alla pista ciclabile.Mercato Inganni altezza via della Rondine – Milano (ore 10-12.30)VARIEConferenza stampa di presentazione della lista civica "Beppe Sala” con il sindaco.Spazio Altavia Open, Alzaia Naviglio Pavese, 78/3 - Milano (ore 12.00)Assemblea Prima la comunità: presentazione del progetto “Casa della comunità”. Interviene il presidente del Parlamento europeo, David SassoliEvento streaming sul canale YouTube di Prima la comunità (ore 10.00) (Rem)