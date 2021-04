Argentina: governo città di Buenos Aires presenta ricorso di incostituzionalità contro chiusura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della città autonoma di Buenos Aires, ha presentato oggi un ricorso urgente di incostituzionalità contro l'articolo 2 del decreto emanato ieri dal governo nazionale di Alberto Fernandez, con cui si sospendono le lezioni in presenza nelle scuole, per due settimane a partire da lunedì. Larreta aveva preannunciato ieri il ricorso denunciando la mancanza di ogni concertazione nella presa di decisioni dell'esecutivo che ha imposto severe misure restrittive a fronte dell'aumento di contagi da nuovo coronavirus nel paese. "Non siamo stati consultati, il dialogo con il governo si è rotto, non è questo il modo di preservare la salute della nostra gente", aveva detto ieri Larreta in conferenza stampa. La presentazione del ricorso è stata fatta pochi minuti prima di un incontro faccia a faccia che si tiene oggi con il presidente. La sospensione delle lezioni ha generato inoltre un forte ripudio di una parte della cittadinanza che si è manifestata nella notte di ieri di fronte alla residenza presidenziale e che ha convocato per lunedì manifestazioni di protesta di fronte agli istituti scolastici. (segue) (Abu)