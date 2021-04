Argentina: governo città di Buenos Aires presenta ricorso di incostituzionalità contro chiusura scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime di restrizioni volute dal governo del presidente Fernandez, entrato i vigore a partire da oggi, prevede tra le altre cose il divieto di circolazione dalle 20 alle 06, la chiusura notturna di tutte le attività ricreative e gastronomiche nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). Sulla decisione di Fernandez si è innestata anche una nuova frizione verbale con il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. "Esercito argentino nelle strade per far rimanere le persone in casa. Coprifuoco tra le 20 e le 8. Buona giornata a tutti", ha scritto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, riportando l'immagine spesa dal quotidiano argentino "Infobae" per descrivere le ultime novità decise dalla Casa Rosada: "Per la prima volta l'esercito uscirà in strada per controllare che si eseguano le drastiche misure annunciate dal presidente", recita la didascalia a una foto di militari con la mascherina. (segue) (Abu)