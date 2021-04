Giustizia: Sisto, su portale telematico soluzione vicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul malfunzionamento del portale telematico per il deposito degli atti abbiamo idee già abbastanza avanzate per una soluzione di ottima mediazione che venga incontro alle richieste delle Camere penali e alle esigenze quotidiane di ogni avvocato penalista. Da parte del Ministero c'è tutta la volontà di intervenire e risolvere i problemi". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto al webinar organizzato dall'Unione delle camere penali italiane "Di ragionevole durata soltanto se giusto - Le proposte Ucpi: dialogo con gli studiosi del processo penale". "In questa legislatura non potremo fare tutto ciò che serve - ha proseguito Sisto - ma ci atterremo ad un principio di 'minimalismo utile', selezionando alcuni passaggi fondamentali per le principali riforme, anche in vista del Recovery Plan. E proprio rispetto al Pnrr, per la giustizia ci sono alcuni punti ineludibili, come la digitalizzazione e l'intervento sulle strutture e sul personale, con l'auspicabile incremento anche dell'organico dei magistrati. Solo così potremo fare in modo che alla domanda di giustizia dei cittadini corrisponda un'offerta all'altezza da parte dello Stato". (Com)