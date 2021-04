Cultura: sovrintendente Teatro Opera Roma, nessun licenziamento, sono previste assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la nuova dotazione organica" del Teatro dell'Opera di Roma "non è previsto nessun licenziamento ma anzi l’assunzione di 56 persone a tempo indeterminato, questo significa più di 3 milioni di euro l’anno di incremento di costo, un aumento considerevole”. Lo ha detto il Sovrintendente del Teatro dell’Opera, Carlo Fuortes, intervenendo in apertura dell’Assemblea capitolina straordinaria dedicata al Teatro dell'Opera e richiesta dal gruppo di Fratelli d’Italia. “La nuova dotazione organica - ha chiarito Fuortes - dovrà essere approvata dal ministro della Cultura, previo parare del commissario straordinario. La normativa ministeriale non ha previsto alcun finanziamento aggiuntivo per queste assunzioni. La dotazione organica attualmente in vigore è composta da 466 unità a tempo indeterminato e 144 in full time a tempo determinato per un totale di 610 unità. Con la nuova forza organica scendono le unità a tempo indeterminato a 88 ma aumentano quelle a tempo indeterminato, la forza lavoro totale - ha sottolineato il sovrintendente - rimane, dunque, inalterata e anche il numero di unità per singola area rimane inalterato. Quindi non ci sono esuberi e tanto meno licenziamenti”. (segue) (Rer)