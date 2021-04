Lazio: Leodori, congratulazioni a Leonori capogruppo Pd, suo contributo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero fare le mie congratulazioni a Marta Leonori, eletta oggi nuova presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio". Lo dichiara in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "La sua professionalità, preparazione ed esperienza come consigliera regionale le permetteranno di svolgere a pieno questo compito, apportando un contributo fondamentale ai lavori del Consiglio regionale in un momento così delicato per il nostro territorio, che ci vede in prima linea come Regione Lazio per affrontare le difficili sfide frutto della pandemia", conclude Leodori.(Com)