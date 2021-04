Cultura: Politi (Lega), in Assemblea capitolina spettacolo desolante su Teatro Opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Aula Giulio Cesare è andato in scena uno spettacolo desolante. Dal sindaco, così come dal sovrintendente, nessuna parola sullo sviluppo del teatro, ma un mero snocciolamento di numeri senza alcuna attinenza alla realtà". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina in occasione del consiglio straordinario dedicato al Teatro dell'Opera di Roma. "Abbiamo portato all'attenzione dell'Assemblea l'incresciosa situazione in cui versa attualmente il Teatro dell'Opera - aggiunge -, dalla gestione alle folli scelte di non versare i contributi e i continui contenziosi legali. Il piano di risanamento dovuto al crescente indebitamento intervenuto negli anni, appare fondarsi sulla sola politica di penalizzazione dei dipendenti, con l'aggiunta che la riduzione della pianta organica del personale a tempo indeterminato porterà inevitabilmente una contrazione dei livelli qualitativi e quantitativi della produzione teatrale, nonché un ulteriore precarizzazione del lavoro. Abbiamo chiesto - conclude - che vengano individuate soluzioni per risolvere le criticità che investono il Teatro dell'Opera di Roma, salvaguardando prioritariamente i livelli occupazionali, affinché possa essere consentito un concreto rilancio dal punto di vista economico e finanziario, senza depauperare la qualità del servizio che ha reso celebre nel mondo il Teatro dell'Opera di Roma".(Com)