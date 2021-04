Spettacoli: da Cts ok a proposte Franceschini su raddoppio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico ha accolto le proposte del ministro della Cultura, Dario Franceschini, per il riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo, permettendo nelle 'Zone gialle' la riapertura di cinema, teatri e sale da concerto sia all'aperto che al chiuso, con il sostanziale raddoppio del pubblico ammissibile alle rappresentazioni e alle proiezioni: si passa dal 25 per cento al 50 per cento dei posti occupabili in sala, con un innalzamento a un massimo di 500 spettatori nelle sale al chiuso e di mille spettatori in quelle all'aperto. Il pubblico dovrà esclusivamente rispettare l'obbligo di distanziamento e di indossare la mascherina. Il Comitato tecnico scientifico, inoltre, ha ammesso la possibilità di spettacoli ed eventi prevalentemente all'aperto, con un numero superiore di spettatori, attraverso accordi specifici tra le Regioni, il Ministero della salute e gli organizzatori e all'adozione di eventuali protocolli ad hoc. (Com)