Cultura: lavoratori Teatro dell'Opera di Roma in piazza, "stabilizzare i precari" - video

- Leggìo, spartiti e strumenti musicali: questa la cornice in cui i lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma questa mattina in Campidoglio hanno manifestato, suonando e cantando l'inno di Mameli. Il presidio è stato organizzato in occasione del consiglio straordinario convocato per chiedere chiarimenti alla sindaca nonché presidente della Fondazione Virginia Raggi e al sovrintendente Carlo Fuortes in merito alla nuova dotazione organica. (Rer)