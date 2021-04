Bolivia: il partito di Morales pensa ad un rinnovamento dei vertici dopo sconfitta elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dura sconfitta nelle recenti elezioni amministrative della Bolivia potrebbe portare ad un rinnovamento dei vertici del Movimento politico per il socialismo (Mas), il partito guidato dall'ex presidente Evo Morales e attualmente al governo con il presidente Luis Arce. Ad anticiparlo oggi è stato l'ex deputato del Mas, Remberto Calani, che in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "Pagina Siete" ha affermato che la questione del rinnovamento verrà affrontata in una assemblea che si terrà in questa giornata a Cochabamba. La discussione, ha sottolineato tuttavia Calani, non toccherà la figura di Morales, attuale presidente del partito e coordinatore della campagna elettorale delle amministrative. "Non credo che verrà messa i dubbio la leadership di Evo, perché lui ha avuto una grande capacità di unificare i diversi settori che compongono il movimento, i contadini, la classe media, i lavoratori, i sindacati", ha detto. "La leadership di Evo non è scomparsa ma dev'essere rafforzata da uno staff a livello nazionale che lo accompagni e che possa generare un rinnovamento politico". (segue) (Brb)