Bolivia: il partito di Morales pensa ad un rinnovamento dei vertici dopo sconfitta elettorale (2)

- Assieme ad altri esponenti del Mas, Morales aveva riconosciuto - in anticipo sulla proclamazione dei dati ufficiali - la sconfitta al ballottaggio delle amministrative tenuto l'11 aprile. Nelle quattro delle nove regioni che erano rimaste senza governatore - La Paz, Chiquisaca, Pando e tarija - i candidati socialisti sono risultati tutti sconfitti. Nella regione della capitale La Paz, vince il candidato del partito di sinistra Jallalla, Santos Quispe. A Tarija vince Oscar Montes (Unidos por Tarija). A Chuquisaca, vince Damian Condori (Chuquisaca somos todos), e a Pando, Regis Richter (Mts). "Questo risultato merita un'attenta valutazione per correggere gli sbagli che sicuramente abbiamo commesso", aveva detto il presidente del Senato, Andronico Rodriguez, mentre il presidente della Camera, Freddy Mamani, aveva rinviato il dibattito alla riunione che si terrà oggi. "Faremo una riunione a livello nazionale per vedere che è successo e dove abbiamo sbagliato", ha detto. (segue) (Brb)